الصحة العالمية ترخّص لاستخدام أوّل لقاح ضد جدري القردة للأطفال



وقالت المنظمة في بيان، لها إنها وافقت على لقاح ضد جدري القردة تصنعه شركة “كيه إم بيولوجيكس” اليابانية، من أجل استخدامه للأطفال الذين تزيد أعمارهم على العام، ويتم تقديمه كجرعة واحدة.

وكانت منظمة «أنقذوا الأطفال» الخيرية قد قالت، مطلع شهر نوفمبر الجاري، إن الحالات بين الأطفال أقل من 18 عاماً ارتفعت بأكثر من 130 في المائة في الكونغو، مشيرة إلى وجود أكثر من 25 ألف حالة اشتباه حالياً.

ووافقت منظمة الصحة العالمية على لقاح جدري القردة الذي تصنعه «شركة بافاريان نورديك» للأشخاص أكبر من 18 عاماً وأكثر، ولكنها قالت إنه يمكن استخدام اللقاح بين الأصغر سناً، في حال رأي الأطباء أن المزايا تفوق المخاطر المحتملة.

وأوضحت أن اليابان أعلنت أنها ستتبرع بنحو ثلاثة ملايين جرعة من اللقاح الذي تصنعه شركة «كيه إم» للكونغو.

وكالات