عاجل/ الإطاحة بشبكة لترويج الكوكايين في بعض الملاهي والنوادي الليلية بقمرت

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 10 أعوام في حق ثلاثة شبان مع خطايا مالية من أجل انخراطهم في شبكة لترويج الكوكايين بين صفوف مرتادي الملاهي والنوادي الليلية بمنطقة قمرت .

وحسب موزاييك فان ملف القضية، يفيد بأن معلومات وردت على أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني مفادها الاشتباه في تورط ثلاثة شبان من سكان وسط العاصمة في ترويج المخدرات بين صفوف الشبان والفتيات الذين يترددون على الملاهي والنوادي الليلية بقمرت، وذلك خلال شهر جانفي الماضي، ليتم نصب كمين محكم لاثنين منهم كانا على متن سيارة بضاحية قمرت وبتفتيشها عثر الأعوان بداخلها على كمية من الكوكايين حيث اعترفا بنيتهما ترويجها بين الملاهي الليلية.

وبالمزيد من التحريات، أمكن ضبط عنصر ثالث من عناصر الشبكة اثر مداهمة منزله وحجز كمية اضافية من الكوكايين ليتقرر ايداع المظنون فيهم السجن واحالتهم لاحقا على أنظار القضاء.