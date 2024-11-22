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عاجل/ تفكيك شبكة دولية تهرّب المخدرات من دولة أوروبية وتروّجها بين الشباب

2024/11/22 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا


تمكن إطارت وأعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني من تفكيك شبكة دولية ضالعة في مجال تهريب المخدرات من إحدى الدول الأوروبية وترويجها ببلادنا في صفوف الشباب إضافة تهريبها أبضا الى إحدى الدول المجاورة، حسب بلاغ صدر اليوم الجمعة عن الادارة العامة للامن الوطني.
هذا وأمكن ضبط بحوزة ذي الشبهة الرئيسي 20 صفيحة من مخدر القنب الهندي، وحوالي 20 ألف قرص مخدر نوع إكستازي، وحوالي 100 غ من مسحوق الماريخوانا، ميزان الكتروني، و03 سجائر محشوة بمخدر القنب الهندي وورقة نقدية ملفوفة تستعمل في استهلاك مخدر الكوكايين، و02 هواتف جوالة وسيارة تستعمل في التنقلات.
وبمراجعة النيابة العمومية بتونس 02 أذنت بالاحتفاظ بذوي الشبهة (رجل وإمرأة) وإدراج نفر ثالث بالتفتيش والأبحاث متواصلة لضبط بقية عناصر الشبكة.

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