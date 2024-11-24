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إحباط تهريب أكثر من 237 كلغ قنب هندي منذ بداية 2024 بميناء حلق الوادي..

2024/11/24 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي خلال الفترة المنقضية من سنة 2024 من إحباط محاولات تهريب كميّات هامّة من مخدّر القنّب الهندي تزن أكثر من 237 كلغ، وذلك في إطار مكافحة تهريب المواد المخدرة.

وأفادت الديوانة التونسية في بيانات نشرتها، مؤخرا، بأنّ كميات القنّب الهندي كانت مخفية داخل مخابئ مهيّأة على متن وسائل نقل لمسافرين قادمين إلى تونس من ميناءي مرسيليا وجنوة.

وتمثلت أبرز عمليات الحجز، في إحباط محاولة تهريب 176 كلغ من مخدر القنّب الهندي في عملية واحدة خلال شهر مارس 2024، حيث تمّ العثور على 1760 صفيحة مخفية داخل مخبئ مهيئ على متن شاحنة قادمة إلى تونس من ميناء مرسيليا.

كما وقع ضبط 40 كلغ من مادّة القنّب الهندي وذلك خلال شهر جانفي 2024 مخفية داخل سيارة، علاوة على العثور على 21 كلغ من مخدر القنب الهندي خلال عمليات متفرقة في الفترة الممتدة من شهر أفريل إلى شهر أكتوبر 2024.

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