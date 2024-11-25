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عاجل/ يرتديان أقنعة: شخصان يقتحمان مكتبا لصرف العملة في سكرة

2024/11/25 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

افادت الادارة العامة للامن الوطني في بلاغ اليوم الإثنين، ان شخصان (يرتديان أقنعة) تعمّدا اقتحام مكتب لصرف العملة بجهة سكرة عبر خلع باب التأمين البلوري وتهديد صاحب المكتب بآلة حادة في محاولة للإستيلاء على مبالغ مالية ثم لاذا بالفرار.
ليتم إيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية التابعة بسكرة، ليقع إثر جملة من التحريات الميدانية والفنية اعتمادا على ما وثقته كاميرات المراقبة العثور على الآلة الحادة، الأقنعة والملابس التي استعملها المظنون فيهما في العملية المذكورة ثم التعريف بهوية أحدهما والقبض عليه بمنزل بجهة دار فضال بعد التنسيق مع النيابة العمومية.
وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بالمعني وإدراج مشاركيه بالتفتيش والأبحاث متواصلة.

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