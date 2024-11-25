عاجل/ وزير النقل يسدي هذه التعليمات لفائدة شركة النقل بالساحل

شكّلت وضعيّة شركة النّقل بالسّاحل محور جلسة عمل ترأّسها وزير النّّقل رشيد عامري اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 خصّصت لإيجاد حلول عاجلة للتّرفيع في جاهزيّة الأسطول وتلبية حاجيات النّقل بالجهة، التي تشمل ولايات المهدية وسوسة والمنستير.

وأكّد وزير النّقل خلال هذه الجلسة التي حضرها الرئيس المدير العام لشركة النّقل بالساحل المعز لدين الله عبد السلام والمديرين الجهويين للنقل بكل من ولايات المهدية وسوسة والمنستير وعدد من مسؤولي الوزارة والشركة، أنّ ما آلت إليه وضعية هذه المؤسسة هو نتيجة لتراكمات متعاقبة وغياب للحوكمة وعدم تطوير أساليب العمل والتصرّف تماشيا مع الإشكاليات التي تواجهها الشركة حاليا ممّا انعكس سلبا على مردوديتها خاصة على مستوى النّقل المدرسي.

كما أبرز الوزير أهميّة خلق بيئة ملائمة للعمل وإرساء مناخ سليم يكسوه الإنسجام والتفاهم والإلتفاف حول هدف مشترك ألا وهو النّهوض بواقع الشركة ومضاعفة الجهد لتوفير ظروف تنقّل مريحة وآمنة، مشدّدا في هذا الإطار على أن تعطيل المرفق العام، أيا كان مصدره، سيقابل بإجراءات ردعيّة صارمة باعتبار أن الدّولة لن تتهاون بأيّ شكل من الأشكال في التصدّي لأي مساس بمصلحة المواطن أو بمكاسب المؤسّسة العموميّة.

وأضاف الوزير أنّ شركة النّقل بالساحل تزخر بالمقوّمات التي تجعلها تنطلق من جديد على مسار الإصلاح، مما يستوجب من كافة العاملين بها استرجاع القيم الإيجابية التي جعلت منها نموذجا ناجحا وبما يرتقي إلى مستوى عراقتها.

وإثر استعراض مختلف الفرضيات التّي من شأنها تحسين جاهزية الأسطول في أقرب الآجال، أسدى وزير النّقل تعليماته بـ:

– إيلاء النّقل المدرسي الأولويّة القصوى والعمل على استرجاع نسبة الجاهزية المسجلة بعنوان السنة الدراسية 2023-2024 أي 68 % في أجل أقصاه منتصف شهر ديسمبر 2024، عوضا عن 55 % حاليا.

– التسريع بإصلاح وصيانة 20 حافلة مزدوجة معطّبة في أجل أقصاه شهر انطلاقا من تاريخ اليوم،

– تعزيز أعوان الصيانة خاصة منها في بعض الإختصاصات التي تفتقدها الشركة في إطار التعاون مع عدد من الشركات الجهوية الأخرى،

– التسريع في الإعلان طلب عروض لاقتناء دفعة تتضمن 50 حافلة جديدة من ضمن 103 حافلة جديدة،

– تطوير منظومة الإعلام لضمان التدخّل العاجل عند الضرورة والإلتزام بالتنسيق التام مع الإدارة العامّة للنقل البرّي الإدارات الجهوية للنقل بكل من المهدية وسوسة والمنستير، ومدّها دوريا بكافة المعطيات الفنية ذات الصلة بالأسطول والخطوط وحركة المسافرين.

– تكثيف المتابعة الميدانية وتعزيز المراقبة.

وأعلن وزير النقل رشيد عامري عن زيارة مرتقبة في نهاية شهر ديسمبر المقبل سيتم القيام بها إلى مرافق شركة النقل بالساحل للوقوف على مدى تنفيذ التوصيات التي تم إسداؤها خلال جلسة اليوم، علاوة عن المتابعة المتواصلة واللصيقة.