عاجل/ من بينهم مهندس بوزارة الفلاحة: السجن لـ3 أشخاص خزّنوا أطنانا من البطاطا

اصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 ، خلال الأيّام القليلة الماضية، بطاقات إيداع بالسجن في حقّ 3 أشخاص من بينهم مهندس عام بوزارة الفلاحة، وذلك على خلفية تخزينهم لحوالي 90 طنّ من البطاطا منذ ماي الفارط بأحد مخازن التبريد بالقلعة الكبرى تمّ ترويجها على دفعات، حسبما نقلته مزاييك اليوم اللاثاء عن مصدر قضائي.

كما تمّت عمليّة الإيقاف من أجل التلاعب بطبيعة المنتوج دون التنصيص عليه في الدفاتر المعدّة للمراقبة على أنّه بذور بطاطا.

ومع تكثيف حملات المراقبة والتصدي للاحتكار والمضاربة لهذا المنتوج ، تمّ إخراج كميّة من البطاطا من مخزن التبريد إلى أن ظهرت براعم على سطحها وذلك قصد الإيهام بأنّ كامل الكميّة التي تمّ توزيعها في فترات سابقة هي بذور.

وجدير بالتذكير أنّ جمع محصول البطاطا انطلق خلال شهر جوان حيث وقع ضخّ كميات منها في الأسواق والكميّة المتبقّية تمّ تخزينها في مخازن تبريد خاصّة بمعلوم لتحضير جزء منها للزراعة والجزء المتبقي للبيع.

وعادة ما يتمّ إخراج البطاطا المخزّنة تدريجيا بداية من منتصف أكتوبر الى موفّى نوفمبر كي تصبح بذور صالحة للزراعة وغير صالحة للاستهلاك .

ويشار إلى أنّ زراعة البطاطا بمعتمدية القلعة الكبرى تمتدّ على مساحة 500 هكتار.