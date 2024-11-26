تفكيك شبكة إجرامية ببن عروس ، تنشط في مجال الإعداد والتنظيم لعمليات الهجرة غير النظامية

تمكنت دورية تابعة للوحدة المركزية المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل والوقاية الإجتماعية بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني بولاية بن عروس، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية عبر الحدود وإيقاف رئيستها وعنصر نسائي آخر متواطئ معها.

وأفاد بلاغ صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني، اليوم الثلاثاء، أنّ التحريات كشفت أن هذه الشبكة، التي تضم عدة أفراد، كانت تُدار من قبل عنصر نسائي يتولى التخطيط والتنظيم والإشراف على عمليات تهريب الأفراد مقابل مبالغ مالية باهظة. وأسفرت العملية عن توقيف المشتبه بها الرئيسية، إلى جانب عنصر نسائي آخر متواطئ معها، وضبط وثائق مزورة ومبالغ مالية.

ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة على الرقم 71860135، مؤكّدة التزامها بمواصلة العمل من أجل القضاء على مثل هذه الظواهر التي تتسبب في معاناة إنسانية ومخاطر جسيمة.