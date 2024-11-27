عاجل/ من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي: هذا ما تقرّر ضد عادل الغندري

قضت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة اثني عشر عاما في حق العنصر الإرهابي الخطير عادل الغندري، وذلك من أجل جرائم تتعلّق بالانضمام إلى تنظيم إرهابي، حسبما افادتبه موزاييك.

وكانت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب، قضت سابقا بالسجن المؤبّد في حقّ الغندري من أجل محاولة الاعتداء على هيئة الدائرة الجنائية العسكرية بمناسبة محاكمته في قضية أحداث بن قردان.

كما قضي في حقّ عادل الغندري بالسجن مدة عشرين عاما في قضية تتعلّق بإدخال أسلحة وإخفائها ببعض مدن الجنوب التونسي.