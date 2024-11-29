عاجل/ هذا ما تقرّر في حق رئيس جمعية أطفال القمر في مدنين



قررت لمحكمة الابتدائية بمدنين اليوم الجمعة، اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس جمعية أطفال القمر، وإبقاء باقي المظنون فيهم في حالة سراح.

حيث أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين التوهامي بسيسة لاذاعة إي أف أم ، أن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس تخلى عن قضية جمعية أطفال القمر والبالغ عدد المتهمين فيها 5، لفائدة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين لانتفاء الصبغة الإرهابية.

وقد أذن وكيل الجمهورية بفتح بحث تحقيقي بالمحكمة الابتدائية بمدنين من أجل جرائم تبييض الأموال ومن أجل اختلاس أموال ومن أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي.