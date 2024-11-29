عاجل/ الإحتفاظ بمعلّم بمدرسة إبتدائية خاصة يتحرّش جنسيّا بتلميذات قاصرات

أذنت النّيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 01 بالإحتفاظ بمعلم بإحدى المدارس الإبتدائية الخاصة من أجل التحرش الجنسي بقصّر.

حيث افادت الادارة العامة للامن الوطني في بلاغ اليوم الجمعة بان الأولياء تقدموا إلى مقر الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بحدائق قرطاج من أجل تقديم شكاية في حق بناتهم القصّر بعد تعرضهن إلى التحرّش الجنسي من قبل المعني.

وبإيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية المذكورة، أمكن التعريف بهوية المظنون فيه ومقر إقامته ليقع إثر التنسيق مع النيابة العمومية القبض عليه بمحل سكناه.

وبسماع الفتيات بحضور المسؤول المدني وأخصائي اجتماعي نفسي، أكّدن تعمّد المعني التحرّش بهن في أكثر من مناسبة.