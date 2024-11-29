عاجل/ رفع جلسة مناقشة مشروع قانون المالية بطلب من الوزيرة

عاجل/ عامل بمعهد يُضرم النار في جسده بمقر مندوبية التربية بهذه الولاية

عاجل/ وزير الصحة: 75% من أطباء تونس بالخارج يرغبون في العودة

مصر تستعد لتحويل الدعم على السلع الى أموال مباشرة

عاجل/ الإحتفاظ بمعلّم بمدرسة إبتدائية خاصة يتحرّش جنسيّا بتلميذات قاصرات

2024/11/29 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

أذنت النّيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 01 بالإحتفاظ بمعلم بإحدى المدارس الإبتدائية الخاصة من أجل التحرش الجنسي بقصّر.
حيث افادت الادارة العامة للامن الوطني في بلاغ اليوم الجمعة بان الأولياء تقدموا إلى مقر الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بحدائق قرطاج من أجل تقديم شكاية في حق بناتهم القصّر بعد تعرضهن إلى التحرّش الجنسي من قبل المعني.
وبإيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية المذكورة، أمكن التعريف بهوية المظنون فيه ومقر إقامته ليقع إثر التنسيق مع النيابة العمومية القبض عليه بمحل سكناه.
وبسماع الفتيات بحضور المسؤول المدني وأخصائي اجتماعي نفسي، أكّدن تعمّد المعني التحرّش بهن في أكثر من مناسبة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn