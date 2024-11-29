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أردوغان: بعض المسلسلات التركية لا تليق بأخلاقنا ولا ديننا

2024/11/29 أخبار عالمية, أهم الأخبار, سياسة, متفرقات

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال فعاليات منتدى “تي آر تي العالمي” بإسطنبول من المسلسلات التركية التي لا تتوافق مع قيم المجتمع.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “يجب أن نحذر من المسلسلات التركية التي لا تتوافق مع قيم مجتمعنا وديننا، ولا تليق بأخلاقنا، كالتي تشجع العنف ضد المرأة مثلا.. وهذا يشكل خطرا لانحراف مختلف شرائح الشعب”.
وأضاف: “لا يمكننا أن نقبل المسلسلات التي تظهر شعبنا على أنه شعب جاهل، ولا يحافظ على الأخلاق السامية”.
كما أوضح أردوغان: “نحن في حزب العدالة والتنمية (ضد المثلية الجنسية)، وضد كل هذه الانحرافات ونشرها في مجتمعنا.. ونحن أيضا ضد كل الأعمال والجهات الإعلامية التي تنشر مثل هذه الانحرافات، والتي تهدف بالأساس إلى (هدم مفهوم الأسرة) و(الثقافة الاجتماعية) في تركيا”.

المصدر: روسيا اليوم

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