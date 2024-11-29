عاجل: السجن ضد رئيس بلدية سابق بهذه الولاية

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالكاف، اليوم الجمعة، بسجن الرئيس السابق لبلدية الكاف لمدة سنتيْن وخطيّة مالية قدرها حوالي 11 ألف دينار، من أجل استغلال موظف عمومي صفته لاستغلال فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل، وفق ما أكّده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالكاف وناطقها الرسمي يسري الهوامي.

وأضاف الهوامي، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، اليوم الجمعة، أن “الدائرة الجنائية بالمحكمة قضت كذلك بحرمان رئيس البلدية السابق من ممارسة الوظيفة العمومية ومن حق الاقتراع لمدة 5 سنوات، مشيرًا إلى أنّه “تم استئناف الحكم من طرف النيابة العمومية”.