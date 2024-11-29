ارتفاع نسب العنف الأسري: الحرس الوطني يركّز خيمة توعوية بشارع الحبيب بورقيبة

عاجل/ حادث أليم يودي بحياة شخصين ويصيب امرأة بجروح خطرة

عاجل/ غرق مركب “حرقة”: انتشال جثتين وانقاذ 28 شخصا

تسلح بسكين وشفرة حلاقة: مجرم خطير في قبضة الأمن..

مع حرمانه من الوظيفة العمومية وحق الاقتراع: السجن ضد رئيس بلدية سابق بهذه الولاية

2024/11/29 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالكاف، اليوم الجمعة، بسجن الرئيس السابق لبلدية الكاف لمدة سنتيْن وخطيّة مالية قدرها حوالي 11 ألف دينار، من أجل استغلال موظف عمومي صفته لاستغلال فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل، وفق ما أكّده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالكاف وناطقها الرسمي يسري الهوامي.
وأضاف الهوامي، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، اليوم الجمعة، أن “الدائرة الجنائية بالمحكمة قضت كذلك بحرمان رئيس البلدية السابق من ممارسة الوظيفة العمومية ومن حق الاقتراع لمدة 5 سنوات، مشيرًا إلى أنّه “تم استئناف الحكم من طرف النيابة العمومية”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn