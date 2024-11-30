الحرارة تصل 3 درجات غدا الاحد.. وتقلبات جوية بداية من هذا الموعد..#خبر_عاجل



تُسجل درجات الحرارة غدا الأحد غرة ديسمبر 2024 وخاصة في الفترة الصباحية، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، حيث ستنخفض إلى حدود 3 درجات بالمرتفعات الغربية والكاف وعين دراهم وجندوبة، وتصل إلى 10 درجات بالعاصمة صباحا، ثم ستتراوح بين 16 و21 درجة بقية النهار.

وأكد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم السبت، أن النماذج العددية للمعهد تؤكد وجود بوادر ومؤشرات لتقلبات جوية هامة من ناحية الأمطار، وذلك بداية من يوم الثلاثاء المقبل، تشمل المناطق الشمالية ثم تتفرّع ببقية المناطق والوسط والجنوب انطلاقا من يومي الأربعاء والخميس.

وقال صبحي بن أحمد إن الأجواء ستكون شتوية بداية من مطلع الأسبوع المقبل.