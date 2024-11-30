أريانة: تلاميذ يرشقون مدخل مدرسة بالحجارة خلال وقفة احتجاجية للأساتذة

عاجل/ بطاقات إيداع ضد عدل تنفيذ وخبير فلاحي لشبهة فساد بشركة فلاحية في هذه الجهة

عاجل: السجن ضد رئيس بلدية سابق بهذه الولاية

بالارقام: تسجيل تراجع في انتداب الكفاءات التونسية بالخارج

الحرارة تصل 3 درجات غدا الاحد.. وتقلبات جوية بداية من هذا الموعد..#خبر_عاجل

2024/11/30 أهم الأخبار, تونس, مجتمع


تُسجل درجات الحرارة غدا الأحد غرة ديسمبر 2024 وخاصة في الفترة الصباحية، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، حيث ستنخفض إلى حدود 3 درجات بالمرتفعات الغربية والكاف وعين دراهم وجندوبة، وتصل إلى 10 درجات بالعاصمة صباحا، ثم ستتراوح بين 16 و21 درجة بقية النهار.
وأكد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم السبت، أن النماذج العددية للمعهد تؤكد وجود بوادر ومؤشرات لتقلبات جوية هامة من ناحية الأمطار، وذلك بداية من يوم الثلاثاء المقبل، تشمل المناطق الشمالية ثم تتفرّع ببقية المناطق والوسط والجنوب انطلاقا من يومي الأربعاء والخميس.
وقال صبحي بن أحمد إن الأجواء ستكون شتوية بداية من مطلع الأسبوع المقبل.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn