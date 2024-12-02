عاجل/ من بينهم تونس: أمطار و كتل هوائية باردة تتجه نحو هذه الدول..

أفاد المركز العربي للمناخ بأن كتلة هوائية باردة وواسعة النطاق، ستبدأ يوم الأربعاء 4 ديسمبر الحالي، بالتوغل نحو وسط المتوسط، ما يؤدي إلى تشكل حالة جوية مركبة (منخفض جوي وحالة عدم استقرار).

وأضاف المركز أن هذه الحالة ستؤثر على تونس وليبيا وأجزاء من الجزائر، مع تساقط أمطار رعدية على المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى من تونس، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

أما يوم الجمعة 6 ديسمبر المقبل، فمن المتوقع أن تزداد شدة تأثير الكتلة الهوائية الباردة، متوغلة بشكل أعمق نحو الجنوب، خاصة داخل الأراضي الليبية و سيتسبب ذلك في هطول أمطار رعدية غزيرة جدًا، قد تؤدي إلى سيول وفيضانات في بعض المناطق.