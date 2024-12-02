عاجل/ المصادقة على فصل يسمح بالاقتراض من البنك المركزي لتمويل الميزانية

صادق نواب الشعب، خلال الجلسة العامة البرلمانية، اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، على اضافة فصل جديد لمشروع قانون المالية 2025، اقترحته وزارة المالية ويسمح باقتراض مبلغ أقصاه 7 مليار دينار من البنك المركزي التونسي لتمويل ميزانية الدولة.

ووافق 86 نائبا على هذا الفصل الإضافي الذي اقترحته وزارة المالية فيما احتفظ 18 بأصواتهم ورفضه 15 نائبا اخر.

وينص الفصل على ما يلي:

“استثناء لأحكام الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي يرخص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 7 آلاف مليون دينار يمنح دون فائدة موظفة و يسدد على 15 سنة منها 3 سنوات امهال و تبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط طرق سحب و تسديد التسهيلات الممنوحة”.