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عاجل/ فلاحون يغلقون هذه الطريق بعد حجز كميات من البطاطا

2024/12/02 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا, مجتمع

عمد عدد من الفلاحين في نابل، اليوم الاثنين، الى غلق الطريق الرابطة بين منطقة بيوب ومدخل دار شعبان الفهري، مع إشعال العجلات المطاطية، احتجاجا على حجز بضاعتهم والمتمثلة في كميات من البطاطا من قبل الوحدات الأمنية وأعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بنابل.
وأفاد عضو المجلس المحلي بدار شعبان الفهري محرز عياشي في تصريح للديوان أف أم، أنه تم حجز كميات البطاطا بسبب عدم الاستظهار بالفواتير اللازمة، موضحا أنه تم اليوم الاثنين عقد اجتماع في الغرض بين جميع المتدخلين وقد وقع الاتفاق على النظر في مسألة هذه البضاعة لإيجاد حلول .

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