عاجل/ العثور على سبعيني مشنوقا في عمود كهربائي بهذه الجهة

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2024/12/02 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

عُثر صباح اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، على جثة رجل تجاوز عمره السبعين سنة مشنوقا في عمود كهربائي بالقرب من مقر سكناه بعمادة بولذياب من معتمدية عقارب التابعة لولاية صفاقس، وفق ما أفادت به الديوان أف أم.
هذا و قد تم اعلام مركز الامن العمومي بعقارب حيث تحول أعوان الأمن على عين المكان وتم اعلام النيابة العمومية و نقل الجثة الى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس للقيام بعملة التشريح من قبل الطب الشرعي.
و تم فتح بحث في الواقعة التي قد تكون عملية انتحار حسب المعطيات الاولية التي تداولها اهالي المنطقة في انتظار نتائج الابحاث.

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