إعفاء جبائي وديواني على توريد هذا الصنف من الأدوية



يواصل نواب الشعب اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025.

حيث صادق نواب الشعب، مساء اليوم، على مقترح فصل إضافي يتعلّق بمنح الصيدلية المركزية امتياز إيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة والإعفاء من المعاليم الديوانية بعنوان الأدوية الموردة التي لها مثيل مصنوعا محليا، والمواد والمنتوجات المعدة لصناعة الأدوية، بهدف تخفيف كلفة الأدوية المعنية وتحسين السيولة للصيدلية المركزية، وذلك في إطار دعم إجراءات مساندة الصيدلية المركزية.

وأوضحت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، في الجلسة العامة، أنّ هذا الإجراء ليس له تأثير على أسعار بيع الأدوية المعنية للعموم باعتبارها خاضعة للمصادقة الإدارية للأسعار بما ينفي أيّ تأثير لها على القدرة التنافسية للصناعيين المحليين للأدوية.