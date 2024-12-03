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نقل تلاميذ للمستشفى بعد التلقيح.. ما القصّة؟

2024/12/03 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا, مجتمع

استقبل المستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، 8 تلاميذ يدرسون بالمدرسة الابتدائية غربي القيروان، في حالة رعب وخوف بعد تلقيهم بالمدرسة تلاقيح ضد الدفتيريا والتيتانوس (د ت).
وأكد المدير الجهوي للصحة بالقيروان الدكتور معمر الحاجي، لموزاييك، أن الإصابات ليست بسبب التلاقيح بل نتيجة الخوف والهلع في صفوف التلاميذ.
واضاف المسؤول، أن جميع التلاميذ تلقوا الإسعافات الأولية ثم غادروا المستشفى بصحة جيدة باستثناء تلميذ وحيد لا يزال يخضع إلى الفحوصات اللازمة بعد أن تبيّن أن نسبة السكري بالدم غير مستقرة مع إمكانية إصابته بمرض السكري قبل تلقيه التلقيح.

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