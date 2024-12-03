عاجل/ كوريا الجنوبية: مظاهرات رفضا لاجراءات الرئيس وإغلاق مبنى البرلمان



أغلقت السلطات في كوريا الجنوبية مبنى البرلمان في سيول، وهبطت المروحيات على سطحه بعد إعلان الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”.

وبثت القنوات التلفزيونية المحلية صورا مباشرة تظهر المروحيات وهي تهبط على سطح المبنى، في خطوة غير مسبوقة تزامنت مع تصريحات حاسمة من يون.

وفي إفادة صحفية عبر التلفزيون، أكد يون عزمه “القضاء على القوى المؤيدة لكوريا الشمالية وحماية النظام الديمقراطي الدستوري”، من دون توضيح كيف ستؤثر هذه الإجراءات على استقرار الحكم والديمقراطية في كوريا الجنوبية.

وعلى الفور شهدت سيول مظاهرات أمام مقر البرلمان، احتجاجا على إجراءات الرئيس.

ويعتبر فرض الاحكام العرفية في كوريا الجنوبية، بمثابة اعلان حالة الطوارئ العسكرية في البلاد، الى جانب غلق البرلمان وحظر الانشطة السياسية والحزبية.

وكالات