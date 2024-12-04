هذه كميات السكر والقهوة والشاي المخزّنة لدى ديوان التجارة

اكد حسام الدين التويتي مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، إنّ كميات كبيرة من السكر مخزنة لدى ديوان التجارة، بعد العودة الى اعادة التكوين تحسيا من اي تقلبات دولية، حيث تقدر الكميات باكثر من 100 الف طن، ”ما يجعلنا في اريحية تامة” لضخ هذه المادة في الاسواق، التي تكفي لسد حاجيات 3 أشهر، و10 ايام، مع تواصل عمليات الشراء كمخزون احتياطي.

كما أشار حسام الدين التويتي، في تصريح لموزاييك اليوم الاربعاء 4 ديسمبر 2024، إلى وجود كميات هامة من مادة القهوة في مخازن الديوان تقدر بـ6 آلاف طن تغطي الحاجيات الى نهاية شهر جانفي 2025، مع تواصل وصول شحنات للموانئ التونسية .

أما الشاي والارز، فإنّ مخزون المادتين يكفي لمدة تتجاوز الـ3 أشهر، وضخها جاري بسلاسة في الاسواق مع تواصل وصولها تباعها للموانئ التونسية.