قانون المالية: مجلس الجهات والأقاليم يُسقط الفصل المتعلّق باستيراد المخلّلات

قال الناطق الرسمي بإسم المجلس الوطني للجهات والأقاليم رياض الدريدي إن النواب اسقطوا عددا من فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 التي صادق عليها مجلس نواب الشعب

على غرار الفصل المتعلق بإستيراد السيارات لذوي الإعاقة بإعتبار وجود خلل في الصياغة حيث أن الفصل لم يشمل الكفيف والأصم مشيرا إلى أنه سيتم إعادة صياغته والتصويت عليه من جديد وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس.

كما أكد الناطق الرسمي في تصريح لاذاعة ديوان أف أم اليوم الاربعاء، أن مجلس الجهات والأقاليم أسقط الفصل المتعلق باستيراد المخللات موضحا أنه لا سبيل لإستيراد الزيتون المخلل في دولة تعد من أكبر منتجي الزيتون في العالم و هذا يعتبر اهدارا للعملة الصعبة.