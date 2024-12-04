حجز أطنان من الحمص واللوز و”القلوب” بمخزنين عشوائيين في هذه الجهة

تمكنت الوحدات الامنية التابعة لمنطقة الامن الوطني براس الجبل من الكشف عن مخزنين عشوائيين وغير مصرح بهما بمدينة العالية اعدهما شخص لتخزين كميات من الحمص المعد للتحويل و الذرة التركية واللوز.

وبالتنسيق مع النيابة العمومية تمت مداهمة المخزنين أين تم ضبط المعني و حجز مواد مجهولة المصدر متمثلة في 15.650 طن من الحمص و 6.345 طن من بذور عباد الشمس و 600 كغ من اللوز وفق ما افاد به مصدر أمني لاذاعة الديوان اف ام .

هذا وقد تم حجز المواد بالتنسيق مع مصالح التجارة التي تقدر قيمتها المالية ب180 الف دينار مع تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

*مصدر الصورة: موقع الديوان