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حجز أطنان من الحمص واللوز و”القلوب” بمخزنين عشوائيين في هذه الجهة

2024/12/04 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

تمكنت الوحدات الامنية التابعة لمنطقة الامن الوطني براس الجبل من الكشف عن مخزنين عشوائيين وغير مصرح بهما بمدينة العالية اعدهما شخص لتخزين كميات من الحمص المعد للتحويل و الذرة التركية واللوز.
وبالتنسيق مع النيابة العمومية تمت مداهمة المخزنين أين تم ضبط المعني و حجز مواد مجهولة المصدر متمثلة في 15.650 طن من الحمص و 6.345 طن من بذور عباد الشمس و 600 كغ من اللوز وفق ما افاد به مصدر أمني لاذاعة الديوان اف ام .
هذا وقد تم حجز المواد بالتنسيق مع مصالح التجارة التي تقدر قيمتها المالية ب180 الف دينار مع تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

*مصدر الصورة: موقع الديوان

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