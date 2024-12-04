تفاصيل القبض على شخص يشتبة في ترويجه لمخدّر (الزطلة) بمحيط مؤسسة تربوية..

تمكنت فرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية، أمس الثلاثاء، من القبض على شخص يشتبة في ترويجه لمخدّر القنب الهندي (الزطلة) بمحيط مؤسسة تربوية، وذلك على ضوء معلومات من متساكني المنطقة، وفق مصدر مسؤول بهده الفرقة.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه بعد استشارة ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بأريانة، تم نصب كمين للمشتبه به ومداهمة منزله أين تم حجز نصف صفيحة من مخدر القنب الهندي وآلة قص وميزان إلكتروني ومبلغ مالي.

وأضاف أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه به إلى جانب شخص آخر تزوّد منه بمادة مخدرة، مؤكدا أن البحث لا يزال متواصلا.