سعيّد: “يجب اختيار المسؤولين بناء على انخراطهم في معركة التحرّر الوطني”

شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، صباح اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 بقصر قرطاج، بكل من خالد النوري، وزير الداخلية، وسفيان بالصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني، على ضرورة مضاعفة الجهود لتأمين حياة المواطنين في كل مجال سواء في أمنهم أو في معاشهم بتفكيك الشبكات بشتى أنواعها.

ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، فقد أكد رئيس الدولة على دور الولاة والمعتمدين في العمل من أجل ايجاد حلول للمواطنين، مُركّزا خاصة على ضرورة اختيار المسؤولين بناء على انخراطهم في معركة التحرّر الوطني.

وتابع الرئيس حسب البلاغ بان “المقياس الأول في الاختيار هو استبطان كل مسؤول أن تونس تعيش مرحلة جديدة في تاريخها يصنعه المناضلون الصادقون الأحرار المعتزّون بالانتماء لوطنهم ويُؤثِرونه على أنفسهم بالبذل والعطاء دون حدود”.