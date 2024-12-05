عاجل/ هذا ما تقرر بخصوص مطلب الافراج عن سهام بن سدرين..

رفضت دائرة الاتهام 32 لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 الافراج عن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

وكان قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في القضية المتعلقة بسهام بن سدرين، أصدر في حقها بطاقة إيداع بالسجن من أجل تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس في علاقة بمهامها على رأس هيئة الحقيقية والكرامة.

ويذكر أن محاميي بن سدرين أعلنوا أنهم طعنوا في قرار قاضي التحقيق القاضي برفض الافراج عنها في انتظار إحالة الملف على أنظار دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس للبتّ في شأن مطلب الافراج عن منوبتهم.