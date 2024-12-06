التوقعات الجوية لهذا اليوم..

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2024/12/06 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يتميز طقس اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، بنزول أمطار متفرقة بالشمال ومحليا بالوسط الغربي ثم تشمل جهة الساحل أثناء الليل وسحب عابرة ببقية الجهات.
كما من المنتظر هبوب رياح شمالية غربية تتواصل قوية فقوية جدا قرب السواحل و بالمرتفعات الغربية و معتدلة فقوية نسبيا ببقية المناطق مع دواوير رملية محلية بالجنوب .
البحر شديد الاضطراب فهائج ما عدا بخليج قابس حيث يكون شديد الاضطراب فمضطرب.
تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 14 و 19 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 11 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 18 و 22 درجة بالجنوب.

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