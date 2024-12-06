جندوبة : فريق طبي يتمكن من استئصال ورم معقد وإعادة بناء الوجه بنجاح

حقّق الفريق الطبي وشبه الطبي بقسم جراحة الأورام بالمستشفى الجهوي بجندوبة إنجازاً طبياً يُعد الأول من نوعه في الجهة، من خلال إجراء عملية جراحية دقيقة ومعقدة تمثّلت في استئصال ورم معقد وإعادة بناء الوجه بنجاح، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اليوم الجمعة على صفحتها على فيسبوك.

وكشفت وزارة الصحة عن تفاصيل العملية التي شملت في مرحلة أولى استئصال الورم حيث تم إزالة ورم خبيث على مستوى الوجه والغدة النكفية، فيما تعلّقت المرحلة الثانية بإعادة البناء وذلك من خلال إصلاح الفراغ الناتج عن العملية باستخدام سديلة جلدية وعضلية مأخوذة من منطقة الصدر والكتف وهو إجراء دقيق يتطلب خبرة جراحية متقدمة.

ولفتت الى أن الفريق الطبي تألّف بالخصوص من أطباء جراحة الأورام ومساعدين طبيين وممرضين عملوا بتنسيق تام لضمان نجاح العملية مضيفة أن هذا الانجاز الطبي يعكس مهارة وخبرة الطاقم الذي توفّق في التعامل مع حالة معقدة بهذا المستوى.

وأضافت وزارة الصحة أن هذا الانجاز تم بالمركز المتخصص في علاج السرطان بجندوبة الذي بدأ في عمله مؤخراً لتوفير خدمات علاجية متقدمة لسكان المناطق الداخلية، وهو ما يعد خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة الصحية وضمان رعاية متقدمة للمواطنين في كافة الجهات حسب تقديرها.