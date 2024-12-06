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عاجل/ غلق مدرسة خاصة بهذه الجهة بالقوة العامة..وهذا هو السبب..

2024/12/06 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

تم اليوم الجمعة إغلاق مدرسة خاصة للتعليم الأساسي والاعدادي بحومة السوق بجزيرة جربة باستعمال القوة العامة، والإحتفاظ بصاحبتها وذلك بإذن من النيابة العمومية بمدنين وبحضور ممثلين عن المندوبية الجهوية للتربية.

ووفق ما اوردته اذاعة الجوهرة أف أم فان هذا الاجراء يأتي، على خلفية ممارسة هذه المؤسسة التربوية الخاصة لنشاطها دون امتلاكها لترخيص.

وللإشارة، تسلّمت مصالح المندوبية الجهوية للتربية بمدنين الوثائق الخاصة بالتلاميذ الراجعين بالنظر لهذه المدرسة وتم دعوة الأولياء بالاتصال بمصالحها لتسوية وضعية أبنائهم.

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