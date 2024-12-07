مونديال الاندية 2025 – هذا موعد خوض الترجي مبارياته بالدور الاول..#خبر_عاجل

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن البرنامج الكامل لمباريات الدور الاول لكأس العالم للأندية المقررة بالولايات المتحدة الامريكية من 15 جوان الى 13 جويلية 2025 بمشاركة 32 فريقا من بينها الترجي الرياضي التونسي الذي وضعته القرعة ضمن المجموعة الرابعة الى جانب فرق فلامنقو البرازيلي وتشلسي الانقليزي وليون المكسيكي.

وحسب البرنامج الذي كشف عنه الفيفا فان الترجي الرياضي سيستهل سلسلة مقابلاته بمواجهة فلامنقو البرازيلي يوم 16 جوان في فيلادلفيا (س 21 بالتوقيت المحلي) في الجولة الاولى قبل ان يلاقي ليون المكسيكي يوم 20 جوان في ناشفيل (س 17 بالتوقيت المحلي) في الجولة الثانية على ان يختتم مقابلاته في الدور الاول بالتباري مع تشلسي الانقليزي يوم 24 من الشهر ذاته في فيلاديلفيا (س 21 بالتوقيت المحلي).

ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ثمن النهائي.