اندلع في مقهى ومطعم: حريق هائل بعمارة تجارية بهذه الجهة..#خبر_عاجل

أفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بسوسة حاتم بوبكر، اليوم الإثنين، بأنّه “تمّت السيطرة على حريق اندلع في حدود الساعة 3.45 دقيقة بعمارة موجودة بساحة المدن المتوأمة ببوجعفر ومتكوّنة من 6 طوابق”، مشيرًا إلى انّ “الحريق اندلع في الطابقيْن الرابع والخامس الذيْن يحتويان على مقهى ومطعم”.

وقال بوبكر، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، إنّ “الحادث أسفر عن خسائر ماديّة فقط، ووحدات الأمن الوطني تعهدت بالبحث في أسباب هذا الحريق”.

وأوضح بوبكر، أنه “تمّ في حدود الساعة 3.45 دقيقة إعلام الحماية المدنية باندلاع حريق في مقهى ومطعم بالطابقيْن الرابع والخامس لعمارة تجارية موجودة بساحة المدن المتوأمة ببوجعفر”، لافتًا إلى أنّ “صاحب المقهى كان موجودًا على عين المكان لحظة إطفاء الحريق”