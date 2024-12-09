معهد الرصد الجوّي شتاء أكثر دفئا من المعتاد

يشير السيناريو الأكثر إحتمالا لأشهر ديسمبر 2024 وجانفي وفيفري 2025 إلى موسم أكثر دفئا من المعتاد في جميع أنحاء تونس مع إحتمالية أعلى في المناطق الشرقية للبلاد.

وأشارت نشرة التوقعات الموسمية للمعهد الوطني للرصد الجوّي، في ما يتعلّق بهطول الأمطار، خلال الفترة ذاتها، إلى عدم توفر سيناريو واضح أو أكثر إحتمالا إذ تظهر النماذج العددية تباينا كبيرا في توقعاتها.

ويصعب مع هذا التباين، بحسب المعهد، تحديد الإتجاهات المتوقعة لهطول الأمطار خلال الفترة ذتها (ديسمبر 2024 وجانفي وفيفري 2025).

ولا يتعدّى مخزون المياه بالسدود التونسيّة، حاليا، 20،4 بالمائة من قدراتها، وذلك إلى حدود، الإثنين.