200 تبليغ عن انقطاع وجودة المياه خلال نوفمبر.. وهذه الولاية في الصدارة

تمّ رصد حوالي 200 تبليغ من مواطنين خلال نوفمبر 2024، بخصوص مشاكل النفاذ إلى مياه الشرب، وفق ما تقدّم به المرصد التونسي للمياه.

وتعلّقت هذه التبليغات بجودة المياه الموزّعة عبر شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وبانقطاع واضطراب توزيع مياه الشرب، غير المعلن، من قبل شركة المياه، وبتسرّبات المياه على مستوى الشبكة الوطنية وبحركات احتجاجية للمطالبة بالحق في الماء.

وأفاد المرصد أن 146 تبليغًا وردت على موقعه www.watchwater.tn خلال نوفمبر 2024، كما ورد على الموقع ذاته 22 تبليغًا تعلّقت بجودة المياه الموزّعة و16 تبليغًا بشأن الحركات الإحتجاجية المطالبة بالحق في الماء في ما تعلّق 16 تبليغًا بتسرّب المياه على مستوى الشبكة.

وتصدّرت ولاية قابس قائمة الولايات المعنية بهذه التبليغات بـ24 تبليغ متبوعة بولاية بن عروس بـ22 تبليغًا بولايتي صفاقس وتونس على التوالي بـ19 تبليغًا و15 تبليغًا.