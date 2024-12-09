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عاجل/ إيقاف عنصر تكفيري محل تفتيش ومحكوم بالسجن

2024/12/09 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بطبربة إقليم تونس من إلقاء القبض على عنصر تكفيري، ملاحق بموجب مناشير تفتيش صادرة عن المحكمة الإبتدائية بتونس بتهمة الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم عليه بعقوبة بالسجن.
وافادتالادارة العامة للحرس الوطني اليوم الاثنين، انه تمت إحالته على ذمة وحدات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه بعد التنسيق مع النيابة العمومية.
هذا ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني المواطنين إلى التعاون مع الوحدات الأمنية والإبلاغ عن أي معلومات مشبوهة، لتعزيز الأمن العام والحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين على الرقم 71860135.

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