عاجل/ الإطاحة بوفاق إجرامي لسرقة المواشي ينشط بين مختلف الولايات

افادت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ اليوم الاثنين، انه تمت الإطاحة بوفاق إجرامي مختص في سرقة المواشي ينشط بين مختلف ولايات الجمهورية.

حيث تمكنت وحدات الحرس الوطني بمنطقة سليانة من إماطة اللثام عن عملية سرقة لرؤوس أغنام والتي تضرر فيها أحد سكان الجهة وإلقاء القبض على مقترفي العملية وحجز شاحنة خفيفة تم استغلالها في نقل المسروق .

كما تم حجز القطيع محل السرقة وإعادته إلى المتضرر.

وبعد التنسيق مع النيابة العمومية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودعت الادارة العامة للحرس الوطني كافة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي معلومات أو تحركات مشبوهة تتعلق بجرائم سرقة أو أنشطة غير قانونية أخرى.

يمكن الاتصال بوحدات الحرس الوطني على الرقم 71860135.