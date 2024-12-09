هام/ لا اتفاق تجديد حتى الآن: هذا موعد انتهاء اتفاقية الصيدليات و”الكنام”

تنتهي يوم 31 ديسمبر 2024 آجال تنفيذ الاتفاقية القطاعية بين النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة والصندوق الوطني للتأمين على المرض « الكنام »، وفق ما أعلنته اليوم الاثنين النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة.

وأفادت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، في بلاغ لها، أنه لم يقع التوصل إلى حد الساعة إلى أي اتفاق لتجديد هذه الاتفاقية القطاعية، مؤكدة انفتاحها للحوار مع مصالح صندوق « الكنام » للتوصل إلى « الحلول الكفيلة بحفظ حق الصيدلي في استمرارية عمله والقيام بدوره على أحسن وجه ضمانا لحق المضمون الاجتماعي في العلاج ».