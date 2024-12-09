ضبط قوائم المداجن القانونية والعشوائية بهذه الولاية

شرع فريق عمل قطاعي مكلّف بمتابعة قطاع الدواجن بولاية المهدية، منذ بداية ديسمبر الجاري، في ضبط قائمات المداجن القانونية والعشوائية وتجار التفصيل، بهدف بلورة خطط رقابية اقتصادية وصحية لكل المتدخلين وتشخيص واقع القطاع على المستويين القانوني والاقتصادي، وفق ما أوردته مصالح الولاية.

وأجرى نفس الفريق التابع للجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظامية التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار، خلال الأيام التسعة الأولى من شهر ديسمبر، عمليات رقابية طالت 8 تجار تفصيل للدواجن بمعتمدية المهدية وأفضت إلى رفع 10 مخالفات اقتصادية تعلّقت بالخصوص بالبيع بأسعار غير قانونية، وعدم إشهار الأسعار مع مسك واستعمال آلات وزن غير قانونية، إلى جانب مسك مننتوجات مجهولة المصدر.

كما حجز أعوان المراقبة، خلال هذه الزيارات التفقدية، كميات من المنتوجات غير الصالحة للاستهلاك ومجهولة المصدر، وتولّت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحرير 4 تنابيه كتابية ضد عدد من تجار التفصيل للدواجن.

ووفق ذات المصدر، من المنتظر أن يتم الإعلان، خلال الأيام القادمة، عن مقترح جهوي مدروس لتنظيم القطاع ومعالجة مشاكله ليقع في مرحلة لاحقة رفعه إلى السلطات المركزية.