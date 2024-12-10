بنسبة 90%.. هذا المرض يتصدّر قائمة الأمراض المهنية المصرّح بها لدى “الكنام”

أفاد رئيس الجمعية التونسية لطب الشغل الدكتور نزار العذاري، بأن المؤتمر الوطني 11 لطب الشغل التي تنظمه الجمعية التونسية لطب الشغل يومي 13 و14 ديسمبر بمدينة الحمامات، سيشهد لأول مرة مشاركة المسؤولين عن الموارد البشرية في المؤسسات الشغلية في القطاعين العام والخاص، إضافة الى أطباء الشغل والمهنيين في هذا المجال.

وبيّن، العذاري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، أنه « سيتم خلال هذه الدورة التباحث حول بعض الأمراض المهنية المستجدة في تونس في علاقة بصحة العامل وإيجاد الحلول الكفيلة للحد منها من أجل الحفاظ على بيئة مجتمعية سليمة، » مبرزا أن المؤتمر « سيكون فرصة للاطلاع على آخر المستجدات الطبية والدولية في عالم طب الشغل والاطلاع على المناهج والتجارب المختلفة والمتعلقة بالحفاظ على صحة العامل ».

وأشار رئيس الجمعية، إلى أنه « سيتم تسليط الضوء على مرض الاعتلالات العضلية والعظمية، الذي يحتل المرتبة الأولى من جملة الأمراض المهنية المصرح بها بنسبة 90 بالمائة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام)، تليها الصحة النفسية في أماكن العمل ».

وأضاف، في هذا الإطار، أن » المشاركين في المؤتمر من بعض الدول العربية والأوروبية والافريقية سيناقشون بعض المواضيع الهامة في علاقة بطب الشغل على غرار العمل عن بعد وانعاكاساته على الصحة النفسية للعامل والغيابات المتكررة وطويلة الأمد وقانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى إضافة إلى ملف التقاعد المبكر ».

وبيّن أنه « سيتم الاستئناس بالتجارب المعتمدة دوليا للحد من التأثيرات السلبية لكل ذلك على صحة الإنسان وعلى مردودية العمل «