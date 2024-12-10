بشرى لمهنيي التاكسي واللواج والنقل بهذه الولاية..#خبر_عاجل



صادقت اللجنة الاستشارية للنقل بولاية بنزرت خلال إجتماعها الدوري الملتئم عشية اليوم الثلاثاء، بمقر الولاية، على منح 89 إمتياز جبائي لاصحاب سيارات النقل غير المنتظم التاكسي واللواج والنقل الريفي الناشطين بالجهة.

وتتوزع الامتيازات الجبائية المصادق عليها بين 29 امتيازا لفائدة مهنيي قطاع التاكسي و23 امتيازا لفائدة مهنيي اللواج و37 إمتيازا لفائدة مهنيي قطاع النقل الريفي، علاوة على عدد من الإمتيازات في اطار تطوير الاسطول .

وقال والي بنزرت سالم بن يعقوب، الذي اشرف على اجتماع اللجنة، ان الامتيازات الممنوحة لمهنيي القطاع، ستمكن من تجديد سياراتهم وبالتالي مزيد تحسين مرافق وخدمات اسطول النقل غير المنتظم من تاكسي ولواج ونقل ريفي بكامل مناطق الولاية، وتعزيز وظيفيته الاقتصادية والاجتماعية والتنموية عموما

يشار الى انه تمت خلال جلسة اللجنة الاستشارية للنقل بولاية بنزرت، المصادقة على 03 ملفات في إطار الاحتفاظ برخص « تاكسي فردي » بسبب وفاة المنتفع الاصلي، وملف واحد معروض خاص برخصة « لواج »، كما نظرت في تحديد خطوط الجولان الخاصة بالمحتفظات من الارامل برخص « تاكسي جماعي » .