عاجل/ رصد بؤرتين لمرض الجلد العقدي لدى الأبقار بهذه الولاية

رصدت مصالح الفلاحة بولاية باجة، بؤرتين لمرض الجلد العقدي المعدي لدى الأبقار، الأولى بمعتمدية نفزة والثانية بمعتمدية باجة الجنوبية.

ومن جهتها دعت رئيسة قسم بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة، ألفة اللافي، في تصريح للديوان أف آم، اليوم الاربعاء، مربي الأبقار إلى مزيد اليقظة والإعلام الفوري عن حالات الاشتباه لمنع انتشار هذا المرض.

يشار الى أن مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة انطلقت نهاية الأسبوع الماضي في تلقيح أكثر من 2000 من رؤوس الابقار وستشمل مختلف معتمديات الولاية خلال الأيام القادمة بهدف تلقيح حوالي 51 الف رأس أبقار.