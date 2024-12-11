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حادث أليم/ مصرع بحّار بعد اصطدام مركبه بصخرة

2024/12/11 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

لقي فجر اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، بحار في طبرقة من ولاية جندوبة، حتفه، إثر حادث اصطدام مركب صيد ساحلي بصخرة على بعد حوالي 1 ميل بحري من الميناء.
وكان على متن المركب 3 بحارة آخرين إلى جانب الهالك الذي تفيد المعلومات الأولية بارتطام رأسه بصخرة، حسبما افادت به الاذاعة الوطنية.
وقد تدخل عدد من البحارة عند وقوع الحادث وتمكنهم من إنقاذ زملائهم الذين تعرضوا إلى إصابات متفاوتة الخطورة ونقلهم إلى المستشفى الجهوي بطبرقة لتلقي الإسعافات اللازمة.
من جهة أخرى تم انتشال جثة البحار من بين الصخور، وذلك بعد عملية بحث تواصلت لساعات من طرف فرق الغوص التابعة للحماية المدنية وأعوان مركز الحرس البحري بالجهة، وفق ذات المصدر.

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