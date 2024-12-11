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القبض على مروجي مخدرات بصفاقس

2024/12/11 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا


تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة للفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بصفاقس بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، بعد سلسلة من العمليات الامنية والتحريات الميدانية، من القبض على شخصين على متن سيارة خاصة وبحوزتهما 8 صفائح من مخدّر القنب الهندي.
وأفادت الادارة العامة للأمن الوطني في بلاغ نشرته اليوم الأربعاء، بأنه بعد التنسيق مع النيابة العمومية، تم التحوّل إلى منزلي الشخصين الموقوفين، أين عُثر بمحل سكن أحدهما على 290 قرصا مخدّرا و16 قطعة متفاوتة الحجم من مخدّر القنب الهندي وآلة حادة.
وأضافت أنه بعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1، أذن ممثلها بالاحتفاظ بالمظنون فيهما ومواصلة الابحاث.

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