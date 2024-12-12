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سيدي بوزيد: انطلاق عمليات التلقيح ضد مرض الجلد العقدي عند الأبقار

2024/12/12 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

انطلقت نهاية الأسبوع الماضي بولاية سيدي بوزيد، عملية تلقيح قطيع الابقار ضد مرض الجلد العقدي، وفق ما أكده رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية سمير حنيفي في تصريح لصحفي “وات”.

وذكر حنيفي أن وزارة الفلاحة قامت بتوفير التلاقيح الضرورية لكل الابقار بهدف الوقاية من هذا المرض، الوافد على البلاد منذ شهر أكتوبر الماضي، والذي يتم نقله بالأساس بواسطة البعوض والذباب، كما تم توزيع أدوية للقضاء على الحشرات الناقلة للمرض.

واشار الى ان الجهة تعد حوالي 14 ألف رأس من الأبقار، وقد تم التفطن الى عدد من البؤر بمعتمديات جلمة وسيدي بوزيد الغربية وسيدي بوزيد الشرقية، حيث وقع اخذ عينات تم إرسالها إلى الجهات المعنية.

وأكد حنيفي على المربين، بعدم اقتناء حيوانات (أبقار) مجهولة المصدر، وضرورة تنظيف محيط الاسطبلات من الفضلات العضوية، وعدم ترك المياه الراكدة، مع الإقبال على التلقيح لحماية جميع القطيع والاتصال دائما بالطبيب البيطري في حالة اكتشاف او الاشتباه في إصابات.

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