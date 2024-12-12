قيمة المحجوزات لدى الديوانة التونسية الى موفى نوفمبر 2024 تناهز 513 مليون دينار

ناهزت قيمة البضائع المحجوزة، من قبل وحدات الحرس الديواني المختصة في مكافحة التهريب، 513 مليون دينار الى حدود شهر نوفمبر 2024، وفق ما كشف عنه، الخميس، الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبري.

وأضاف الجبري، في تصريح إعلامي، على هامش إنعقاد الندوة الوطنية حول “الترابط البيني لتطوير العمليات الديوانية من خلال منظومة “سند 2″، بمقر الإدارة العامة للديوانة، أن وحدات الحرس الديواني المختصة في مكافحة التهريب، قد قامت خلال نفس الفترة بتحرير أكثر من 14400 قضية.

كما أمنت وحدات الحرس الديواني، حسب المسؤول، أكثر من 2100 عملية مراقبة شملت وسائل النقل والمؤسسات والمحلات التجارية والأسواق والمخازن العشوائية، التي إحتوت بضائع مهربة ومجهولة المصدر.

وبين في هذا الصدد، أن المحجوزات تضمنت الملابس والأحذية والتجهيزات الالكترونية والبنزين والمواد الغذائية.

وكشف الجبري، أن جميع المصالح الديوانية سواء على مستوى المعابر الحدودية أو وحدات الحرس الديواني، تمكنت الى حدود نوفمبر 2024، من حجز أكثر من 33 كيلوغرام من مادة الكوكايين وأكثر من 250 كيلوغرام من مادة القنب الهندي وأكثر من مليون و 142 ألف حبة مخدرة بجميع أنواعها.