يوهم ضحاياه بتوفير تأشيرات وعقود عمل: الاطاحة بمتحيّل في هذه الولاية

أفادت الادارة العامة للامن الوطني في بلاغ اليوم الخميس، بأن النيابة العمومية بالكاف، فقد اذنت بالإحتفاظ بشخص من أجل “التحيّل” وذلك بعد أن توفّرت معلومات لدى الوحدات الأمنية بالجهة مفادها تعمّد المظنون فيه التحيّل على المواطنين عبر إيهامهم بإمكانية الحصول لفائدتهم على تأشيرات سفر لإحدى الدول الأوروبية وإبرام عقود عمل هناك مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

وبعد التنسيق مع النيابة العمومية، تم التحوّل إلى محل سكن المظنون فيه والقبض عليه، أين تم حجز نسخ من بطاقات تعريف وطنية، مضامين ولادة، نسخ من جواز سفر، قائمة إسمية وأرقام هواتف ، حوالات بريدية بحوالي 13 ألف دينار ومبلغ مالي قدره 1930 دينار.

وبالتحري مع نفرين من بين المتضررين أكّدا وأنّهما قاما بتسليم المعني مبالغ مالية متفاوتة من أجل الحصول على تأشيرة سفر منذ مدة ويقع مماطلتهما في كل مرة من قبل المعني.

وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بالمظنون فيه ومواصلة الأبحاث.