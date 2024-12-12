هبة ألمانية لدعم التزوّد بالماء الصالح للشرب في هذه الولاية

تم امس الأربعاء 11 ديسمبر 2024 إمضاء عقد هبة من البنك الألماني لإعادة الإعمار (KFW) لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

وقد أشرف على توقيع العقد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية، بحضور Elisabeth Wolbers، سفيرة جمهورية ألمانيا الفدرالية بتونس وممثلين عن البنك الألماني لإعادة الإعمار وعدد من إطارات الشركة.

وستُخصص هذه الهبة، وفق بلاغ الصوناد الصادر اليوم الخميس، لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بحاجة مما سيمكن من ربط حوالي 45 الف ساكن بالماء بمعتمديات عمدون و نفزة و باجة الشمالية وهو ما سيساعد على تحسين ظروف العيش وتعزيز التنمية المستدامة في الجهة.

ويشار الى أن المرحلة الاولى من المشروع شارفت على الانتهاء وقد شملت تزويد حوالي 32 الف ساكن بالمعتمديات المذكورة بمبلغ 194 مليون دينار باعتبار القرض الذي تم منحه من البنك الالماني لاعادة الاعمار و المقدر ب 36,2 مليو ن اورو.

وتعكس هذه الشراكة، حسب نص البلاغ، التزام الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتطوير مشاريعها وفق رؤية شاملة تعتمد على تعزيز التعاون الدولي وتعبئة الموارد المالية اللازمة لتحسين جودة خدماتها وضمان وصول المياه الصالحة للشرب إلى كافة المواطنين.