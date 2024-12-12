نثر 300 دعسوقة للقضاء على الحشرة القرمزية بهذه الولاية

افاد رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل، لطفي الكزدغلي، أنه تم أمس الأربعاء 11 ديسمبر، الانطلاق في نثر 300 من حشرة الدعسوقة الكفيلة بالقضاء على الحشرة القرمزية، التي تفتك بنبات التين الشوكي، وذلك بمنطقة برج حفيظ بمعتمدية بوعرقوب

وأضاف، في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أن هذه التجربة الأولى، تندرج في إطار سعي وزارة الفلاحة للمكافحة البيولوجية للحشرة القرمزية، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للصحة النباتية وجودة المنتجات الفلاحية بالوازرة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ال »فاو »، مبينا ان نتائج هذه التجربة ستظهر في غضون أسبوعين وستمكن من معرفة مدى نجاعة حشرة الدعسوقة في مقاومة هذه الآفة وتأقلمها مع برودة الطقس.

وأبرز الكزدغلي، انه سيتم على ضوء نتائج هذه التجربة، تعميمها على بقية المناطق التي تشهد انتشارا للحشرة القرمزية بولاية نابل، مؤكدا توفر حشرة الدعسوقة بالكميات المطلوبة والتي يتم تربيتها بالمركز الفني للقوارص ببني خلاد.

وأشار في السياق ذاته، إلى أن مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة تواصل بالتنسيق مع السلط المحلية، متابعة البؤر التي انتشرت فيها الحشرة القرمزية من خلال الحرق أو القلع أو المداواة بهدف التقليص من انتشارها بعد ان طالت كافة المعتمديات باستثناء معتمدية تاكلسة.

تجدر الإشارة إلى أن اتحاد الفلاحين، طالب منذ أكثر من 3 سنوات وعلى إثر انتشار عديد البؤر للحشرة القرمزية بمناطق مختلفة بالجهة، بوضع استراتيجية وطنية لمقاومتها باعتبار انها تمثل تهديدا لزراعات التين الشوكي وخاصة بمعتمدية بوعرقوب التي تحتل المرتبة الأولى وطنيا وتستأثر بحوالي 90 بالمائة من الإنتاج وتمتد على مساحة تتجاوز 800 هكتار.

وتعد الحشرة القرمزية حشرة قشرية رخوية تظهر على شكل كتل بيضاء شبيهة بالقطن وتتغذى على ألواح التين الشوكي « الضلف »، حيث تمتص عصارة النبتة ما يؤدي الى بروز مناطق مصفرة تتوسع تدريجيا وتتسبب في سقوط الألواح وتقضي على نبتة التين الشوكي، وتتميز هذه الحشرة بسرعة الانتشار وانتقالها بعامل الرياح.