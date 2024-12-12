تونس تترأس مبادرة 5 زائد 5 دفاع في 2025

احتضنت مدينة مدريد صباح اليوم الخميس، الاجتماع العشرين لمبادرة 5 زائد 5 دفاع بمشاركة وزراء الدفاع ورؤساء وفود للبلدان الأعضاء وتسلمت تونس في ختام أشغاله، من الجانب الإسباني، رئاسة المبادرة لسنة 2025.

و ثمّن وزير الدفاع الوطني، خالد السهيلي، في كلمة ألقاها بالمناسبة نتائج أنشطة المبادرة في مجالات التكوين والتدريب والمراقبة البحرية، حيث مثّلت فرصة لتبادل الخبرات وساهمت في نقل المعارف والتجارب ودعم الأنشطة العملياتية المشتركة للقوّات المسلحة للبلدان الأعضاء، داعيًا إلى ضرورة إثراء هذه الأنشطة في إطار الإحترام المتبادل بين جميع الأطراف للحفاظ على حوض غرب المتوسّط كمنطقة آمنة للأجيال القادمة، وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطني.

وأشار في هذا السياق إلى أن تونس ملتزمة بمواصلة دعم المبادرة وتعزيزها وتدعو إلى مزيد التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء، في عديد المسائل ذات الإهتمام المشترك على غرار الهجرة غير النظامية والأمن السيبرني، والسلامة والأمن البحريين، والبحث والإنقاذ وأضاف انّها تراهن مجددا على الإلتزام الجماعي لضمان إستدامة المبادرة باعتبارها الإطار الأنسب للتبادل والتفاهم بين مختلف الشركاء.

كما اقترح بمناسبة تسلّم تونس لرئاسة مبادرة 5 زائد 5 دفاع لسنة 2025 وتزامنا مع مرور عشرين سنة على إحداث هذه المبادرة، تنظيم ملتقى بتونس محوره ” المبادرة 5 زائد 5 دفاع: الواقع والآفاق المستقبليّة” كنشاط تتمّ إضافته إلى قائمة الأنشطة المدرجة ضمن مخطّط العمل المتفق عليه للسنة القادمة، على أن يتمّ استغلال مخرجات الملتقى في رسم التوجّهات المستقبليّة لأنشطة المبادرة.

وأشاد وزير الدفاع الوطني في ختام كلمته بالجهود التي بذلتها الرئاسة الإسبانية طيلة هذه السنة في سبيل إنجاح الأنشطة المبرمجة ونجاحها في ترؤّس المبادرة لسنة 2024، مؤكّدا أنّ تونس ستعمل جاهدة لتكون في مستوى الحدث خلال تولّيها رئاسة المبادرة، وستسعى إلى توفير كل سبل النجاح لمختلف الأنشطة المدرجة ضمن مخطّط العمل المتّفق عليه لسنة 2025.

وعلى هامش هذا الإجتماع كان لوزير الدفاع الوطني، لقاء بوزيرة الدفاع الاسبانيّة،Margarita Robles، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الخبرات والزيارات وآفاق التعاون في المجال العسكري.

كما كان له لقاء آخر مع وزير الدفاع البرتغالي، Nuno Melo، تمحور حول تفعيل اتفاقيّات التعاون في المجال العسكري والتمارين العسكريّة المشتركة وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين. فيما مثّل التعاون التونسي الإيطالي في المجال العسكري، وتثمين مشاركة الجانب الإيطالي في إحياء المناطق الصحراويّة على غرار رجيم معتوق والمحدث ومساهمتهم في تركيز مؤسسة التكوين المهني للغوص بجرجيس وسبل تطوير اتفاقيّات الشراكة الثنائيّة، محاور مقابلة ثالثة جمعت وزير الدفاع الوطني بنظيره الإيطالي، Guido Crosetto.